Томми Ли Джонс присоединился к актерскому составу космического триллера «К звездам» от режиссера Джеймса Грэя, где сыграет отца главного героя в исполнении Брэда Питта.

В центре сюжета находится история Роя МакБрайда – немного аутичного космического инженера, который отправляется в полет через всю солнечную систему, чтобы найти своего отца, покинувшего Землю 20 лет назад ради поисков внеземной жизни на Нептуне.﻿

Над сценарием Грэй работал вместе с Итаном Гроссом («Клептомания»), съемки ленты должны стартовать в сентябре.