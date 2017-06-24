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К Нептуну

24.06.2017 18:30
К Нептуну

Томми Ли Джонс присоединился к актерскому составу космического триллера «К звездам» от режиссера Джеймса Грэя, где сыграет отца главного героя в исполнении Брэда Питта.

В центре сюжета находится история Роя МакБрайда – немного аутичного космического инженера, который отправляется в полет через всю солнечную систему, чтобы найти своего отца, покинувшего Землю 20 лет назад ради поисков внеземной жизни на Нептуне.﻿

Над сценарием Грэй работал вместе с Итаном Гроссом («Клептомания»), съемки ленты должны стартовать в сентябре.

 

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