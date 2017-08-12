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Календарь премьер

12.08.2017 14:40
Календарь премьер

Sony Pictures огласили даты премьер своих нескольких грядущих проектов, среди которых лента по комиксам Marvel о Чёрной Кошке и Серебряном Соболе, сиквел «Убийцы» Дени Вильнёва и другие.

Картина «Серебряное и черное», второй фильм студии из собственной «паучьей» киновселенной после «Венома», попадет на экраны кинотеатров 8 февраля 2019 года. Режиссером проекта выступает Джина Принс-Байтвуд, актерский состав по-прежнему не утвержден.

Боевик «Солдат» с Бенисио Дель Торо и Джошем Бролином в главных ролях, являющийся более жестким продолжением «Убийцы», окажется в широком прокате с 29 июня 2018 года. Однако другой экшен от Sony, триквел «Плохих парней», вовсе лишился даты релиза. Изначально премьера ленты намечалась на 9 ноябрь 2018-го, но теперь её место займет комедия «Холмс и Ватсон» с Уиллом Ферреллом и Джоном Си Райли. Новой датой премьеры также обзавелась «Барби» с участием Энн Хэтэуэй, стартующая с 8 августа 2018 года.

 

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