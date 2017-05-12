Камбэк Декарда

Харрисон Форд, сыгравший главную роль в оригинальном «Бегущем по лезвию» 1982 года, поделился своими мыслями о том, почему он решил вернуться к образу Рика Декарда в сиквеле от Дени Вильнёва.

«Мой персонаж вплетен в историю второй части крайне интригующим способом, и в самом фильме присутствует глубокий эмоциональный контекст. Взаимоотношения Декарда и остальных героев просто завораживают, а также мне всегда было интересно сначала разработать персонажа, а затем вернуться к нему через определенный период времени», – рассказал актер во время прямого эфира на Facebook.

После событий первой картины прошло 30 лет. Новый блэйд-раннер по имени Кей – офицер полиции Лос-Анджелеса (Райан Гослинг) – расследует давно позабытую тайну, способную погрузить в хаос остатки общества. Совершенное им открытие приводит героя к задаче отыскать Рика Декарда, бывшего блэйд-раннера, исчезнувшего 30 лет назад.

Над сценарием работали Хэмптон Фэнчер и Майкл Грин. В каст также вошли Джаред Лето, Робин Райт, Ана де Армас, Дэйв Батиста, Маккензи Дэвис, Сильвия Хукс, Ленни Джеймс, Баркхад Абди, Хиам Аббасс, Давид Дастмалчян, Карла Джури и Эдвард Джеймс Олмос.

Российская премьера «Бегущего по лезвию 2049» ожидается 5 октября.