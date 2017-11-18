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Капитан Арни

18.11.2017 15:45
Капитан Арни

Сценарий грядущего «Терминатора 6» отправлен на доработку, которую продюсер фильма Джеймс Кэмерон и режиссер Тим Миллер поручили Билли РэюГолодные игры», «Капитан Филлипс»). Предыдущую версию скрипта написал Джастин РоудсКандидат»).

Грядущая картина станет прямым продолжением «Терминатора 2: Судный день» и проигнорирует события предыдущих трех частей франшизы. Главная звезда серии Арнольд Шварценеггер вернется к своей роли, как и Линда Хэмилтон, которая снова примерит на себя образ Сары Коннор. Детали сюжета не раскрываются, но известно, что основные события развернутся в Мексике.

Кэмерон и Миллер работают над целой трилогией новых фильмов вместе с командой сценаристов, в которую входят Дэвид С. Гойер («Человек из стали», «Темный рыцарь»), Чарльз ИглиТемный ангел», «Щит») и создатель спинофф-сериала «Терминатор: битва за будущее» Джош Фридман.

Дата начала съемок и имена других участников каста не разглашаются. На широкие экраны шестой «Терминатор» попадет 25 июля 2019 года.

 


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