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Капитан и вождь

25.11.2017 19:15
Капитан и вождь

Локализованный трейлер вестерна «Недруги», созданного режиссером «Из пекла» и «Чёрной мессы» Скоттом Купером. Каст фильма составили Кристиан БэйлРозамунд ПайкСтивен ЛэнгБен Фостер, Джесси Племонс и другие.

Действие сюжета картины разворачивается в 1882 году. Главный герой, капитан американской армии (Кристиан Бэйл), берется сопроводить умирающего вождя племени шайеннов, а также его семью, от удаленного военного форпоста в Нью-Мексико до прерий Монтаны. Бывшие враги встречают на своем пути молодую вдову, близкие которой были убиты. Все вместе они должны не только преодолеть негостеприимные равнины, но и избежать столкновений с воинственными команчами.

В российском прокате «Недруги» стартуют 15 февраля 2018-го.


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