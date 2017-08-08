Капюшон Кэйбла

Джош Бролин в роли Кэйбла на новых фотографиях со съемочной площадки сиквела «Дэдпула». На широкие экраны продолжение супергеройского блокбастера о болтливом наемнике Уэйде Уилсоне попадет 31 мая 2018 года.
Компанию Дэдпулу в сиквеле также составят мутантка Домино (Зази Битц), Колосс со Сверхзвуковой Боеголовкой и Джулиан Деннисон – звезда хитовой комедии Тайки Вайтити «Охота на дикарей». Образ центрального злодея, «Чёрного Тома» Кэссиди, воплотит Джек Кеси («Штамм», «Морган»). Одну из ключевых ролей сыграет японская поп-звезда и актриса Сиори Куцуна («Аутсайдер»).
Режиссерское кресло досталось Дэвиду Лейтчу («Джон Уик»). Над сценарием работали «настоящие герои» Ретт Рис и Пол Верник, а помогал им Дрю Годдард («Хижина в лесу», «Сорвиголова»).
Комментарии
Пользователи еще не оставили комментариев.
Добавить комментарий