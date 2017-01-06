Ключевые сцены

Использование компьютерной графики для омоложения и «воскрешения» актеров в «Изгое-Один» вызвало волну споров, лишь усилившихся после гибели Кэрри Фишер. Тем не менее, по словам президента Lucasfilm, сама Кэрри успела посмотреть фильм и осталась довольна увиденным.
«Фишер была вовлечена в процесс создания ленты, она ознакомилась с итоговым результатом, и ей всё понравилось. Кэтлин Кеннеди [президент Lucasfilm] показала ей “Изгоя-Один”. После мы созвонились с Кэти, и она сказала мне следующее: “В общем, Кэрри осталась всем довольна”», – сообщил ABC специалист по спецэффектам Джон Нолл.
Знаменитая исполнительница роли Леи Органы скончалась утром 27 декабря, успев закончить свою часть съёмок в грядущем «Эпизоде VIII». THR утверждают, что роль Фишер будет значительно расширена по сравнению с «Пробуждением Силы». Актриса должна была появиться в двух важных сценах: воссоединения со своим братом, Люком Скайуокером, а также столкновения с Кайло Реном, сыном Леи и Хана Соло.
Впрочем, неизвестно, какая из этих сцен написана для восьмого фильма, а какая для девятого (производство которого стартует лишь в начале 2018-го). На следующей неделе режиссер «Эпизода IX» Колин Треворроу встретится с Кэтлин Кеннеди чтобы решить, как поступить с неснятыми эпизодами с участием Леи: снова прибегнуть к графике, переписать сценарий или даже найти другую актрису.
Мировая премьера «Эпизода VIII», созданного Райаном Джонсоном, состоится 14 декабря 2017 года. «Эпизод IX» попадет на экраны 23 мая 2019 года.
Комментарии
Пользователи еще не оставили комментариев.
Добавить комментарий