Ключевые сцены

Использование компьютерной графики для омоложения и «воскрешения» актеров в «Изгое-Один» вызвало волну споров, лишь усилившихся после гибели Кэрри Фишер. Тем не менее, по словам президента Lucasfilm, сама Кэрри успела посмотреть фильм и осталась довольна увиденным.

«Фишер была вовлечена в процесс создания ленты, она ознакомилась с итоговым результатом, и ей всё понравилось. Кэтлин Кеннеди [президент Lucasfilm] показала ей “Изгоя-Один”. После мы созвонились с Кэти, и она сказала мне следующее: “В общем, Кэрри осталась всем довольна”», – сообщил ABC специалист по спецэффектам Джон Нолл.

Знаменитая исполнительница роли Леи Органы скончалась утром 27 декабря, успев закончить свою часть съёмок в грядущем «Эпизоде VIII». THR утверждают, что роль Фишер будет значительно расширена по сравнению с «Пробуждением Силы». Актриса должна была появиться в двух важных сценах: воссоединения со своим братом, Люком Скайуокером, а также столкновения с Кайло Реном, сыном Леи и Хана Соло.

Впрочем, неизвестно, какая из этих сцен написана для восьмого фильма, а какая для девятого (производство которого стартует лишь в начале 2018-го). На следующей неделе режиссер «Эпизода IX» Колин Треворроу встретится с Кэтлин Кеннеди чтобы решить, как поступить с неснятыми эпизодами с участием Леи: снова прибегнуть к графике, переписать сценарий или даже найти другую актрису.

Мировая премьера «Эпизода VIII», созданного Райаном Джонсоном, состоится 14 декабря 2017 года. «Эпизод IX» попадет на экраны 23 мая 2019 года.