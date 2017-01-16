Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
На народные деньги.
10 фильмов и сериалов, созданных благодаря краудфандингу
Я был молод, мне нужны были деньги….
12 ролей, сыгранных из любви к деньгам
Мы академиев не кончали!
12 киноштампов, которые смешат ученых
Работа наша такая.
10 голливудских фильмов о Голливуде
Ударники Голливуда.
10 голливудских актеров, которые за год сыграли больше всего ролей
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Команда Бэтса

16.01.2017 19:59
Команда Бэтса

Вышли два новых промо-ролика анимационной ленты «Лего. Фильм: Бэтмен», в которой Тёмный Рыцарь (Уилл Арнетт) сразится против Джокера (Зак Галифианакис) и его банды злодеев, а также попытается воспитать юного Робина (Майкл Сера).

Также в мульте появится Бэтгёрл, говорящая голосом Розарио Доусон, Альфред Пенниуорт, озвученный Рэйфом Файнсом, и Харви Двуликий, свой голос которому подарил Билли Ди Уильямс, игравший Харви Дента в «Бэтмене» Тима Бёртона. Роли Мэра Готэма и Харли Квинн сыграли, соответственно, Мэрайя Кэри и Дженни Слэйт.

Постановкой занимался Крис МакКэй («Робоцып»), а сценарий написал Сет Грэм-Смит, автор «Президента Линкольна: Охотника на вампиров» и «Гордости и предубеждения и зомби».

Премьера спин-оффа «Лего. Фильма» о готэмском супергерое состоится 9 февраля. 

 

Опрос Film.ru

?
Понравились ли вам новые промо-ролики мульта «Лего. Фильм: Бэтмен»?
Да, супер
Не могу определиться
Полный отстой
 4

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

01.01.2017
Новогодний промо-ролик мульта «Лего. Фильм: Бэтмен».
19.12.2016
Порция свежих постеров мульта «Лего. Фильм: Бэтмен».
12.12.2016
Расширенный промо-ролик мульта «Лего. Фильм: Бэтмен».
08.12.2016
IMAX-постер мульта «Лего. Фильм: Бэтмен».
02.12.2016
Свежий постер «Лего. Фильм: Бэтмен».

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 голливудских фильмов о Голливуде 10 голливудских фильмов о Голливуде
15 писателей, исполнивших камео в экранизациях своих книг 15 писателей, исполнивших камео в экранизациях своих книг
10 реальных прототипов знаменитых анимационных персонажей 10 реальных прототипов знаменитых анимационных персонажей
10 знаменитых невидимых персонажей 10 знаменитых невидимых персонажей
20 самых ярких детских ролей 20 самых ярких детских ролей
13 актеров, выдающих по несколько фильмов в год 13 актеров, выдающих по несколько фильмов в год

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть