Команда Бэтса

Вышли два новых промо-ролика анимационной ленты «Лего. Фильм: Бэтмен», в которой Тёмный Рыцарь (Уилл Арнетт) сразится против Джокера (Зак Галифианакис) и его банды злодеев, а также попытается воспитать юного Робина (Майкл Сера).
Также в мульте появится Бэтгёрл, говорящая голосом Розарио Доусон, Альфред Пенниуорт, озвученный Рэйфом Файнсом, и Харви Двуликий, свой голос которому подарил Билли Ди Уильямс, игравший Харви Дента в «Бэтмене» Тима Бёртона. Роли Мэра Готэма и Харли Квинн сыграли, соответственно, Мэрайя Кэри и Дженни Слэйт.
Постановкой занимался Крис МакКэй («Робоцып»), а сценарий написал Сет Грэм-Смит, автор «Президента Линкольна: Охотника на вампиров» и «Гордости и предубеждения и зомби».
Премьера спин-оффа «Лего. Фильма» о готэмском супергерое состоится 9 февраля.
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