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Компания Лэнгу

08.06.2017 09:20
Компания Лэнгу

Ханна Джон-КэйменПервому игроку приготовиться», «Киллджойс») вошла в актерский состав супергеройской ленты Марвел «Человек-муравей и Оса», где исполнит одну из ключевых ролей.

Режиссером второго «Человека-муравья» выступит Пейтон Рид, над сценарием ленты работает исполнитель главной роли Пол Радд, а также Эндрю БаррерГэбриель Феррари и Адам МакКей.

Премьера «Человека-муравья и Осы» с участием Пола Радда, Эванджелин Лилли (Хоуп ван Дайн / Оса), Майкла Дугласа (доктор Хэнк Пим), Джереми Реннера (Клинт Бартон / Соколиный Глаз) и Майкла Пеньи (Луис) назначена на 5 июля 2018 года.

 

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