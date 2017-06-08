Компания Лэнгу

Ханна Джон-Кэймен («Первому игроку приготовиться», «Киллджойс») вошла в актерский состав супергеройской ленты Марвел «Человек-муравей и Оса», где исполнит одну из ключевых ролей.
Режиссером второго «Человека-муравья» выступит Пейтон Рид, над сценарием ленты работает исполнитель главной роли Пол Радд, а также Эндрю Баррер, Гэбриель Феррари и Адам МакКей.
Премьера «Человека-муравья и Осы» с участием Пола Радда, Эванджелин Лилли (Хоуп ван Дайн / Оса), Майкла Дугласа (доктор Хэнк Пим), Джереми Реннера (Клинт Бартон / Соколиный Глаз) и Майкла Пеньи (Луис) назначена на 5 июля 2018 года.
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