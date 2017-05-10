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Копы будущего

10.05.2017 23:20
Копы будущего

Судья Дредд отправляется на телевидение: британская студия  IM Global и издательство Rebellion приступили к разработке игрового сериала под названием «Судья Дредд: Мега-Сити Один».

Действие сюжета развернется в XXII-м веке, в постапокалиптическом мире, а именно Восточном побережье США, которое страдает от разгула преступности и перенаселения. В центре внимания окажется команда Судей – отряд полицейских будущего, всеми силами (и способами) пытающихся добиться справедливости и правосудия.

Обязанности исполнительного продюсера возьмет на себя Марк Штерн, дата премьеры шоу не уточняется.

 

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