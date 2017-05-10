Копы будущего

Судья Дредд отправляется на телевидение: британская студия IM Global и издательство Rebellion приступили к разработке игрового сериала под названием «Судья Дредд: Мега-Сити Один».

Действие сюжета развернется в XXII-м веке, в постапокалиптическом мире, а именно Восточном побережье США, которое страдает от разгула преступности и перенаселения. В центре внимания окажется команда Судей – отряд полицейских будущего, всеми силами (и способами) пытающихся добиться справедливости и правосудия.

Обязанности исполнительного продюсера возьмет на себя Марк Штерн, дата премьеры шоу не уточняется.