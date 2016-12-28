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Корень зла

28.12.2016 14:10
Корень зла

Вышел локализованный трейлер хоррор-триллера «Призрак дома Бриар» от режиссера и сценариста Шелдона УилсонаПугало», «Месть мертвецов»). В центре сюжета находится молодая вдова с ребенком, поселившаяся в «доме с привидениями», который также облюбовали местные наркодельцы.

Много лет назад из дома пропала целая семья, оставив после себя только кровь, предположительно ей принадлежавшую. Полицейские поговаривали, что это было ритуальное убийство, но ни тел, ни улик найдено не было, а потому все оставили как есть и дальше «копать» не стали.

События фильма происходят спустя 17 лет. В этот дом заселяется молодая вдова с ребенком, который потерял дар речи после смерти своего отца. Поначалу все идет вполне спокойно, пока о заселении не узнает группа местных ребят, которые прятали наркотики в заброшенном доме. Но после того, как парни решают забрать свое, они вместе с новыми жильцами попадают в водоворот ужасных событий.

Российская премьера ленты состоится 19 января 2017 года. 

 

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