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Коридор страха

21.12.2016 18:09
Коридор страха

Sony поделились очередным промо-кадром из научно-фантастического хоррора Ридли Скотта «Чужой: Завет». В актерский состав вошли Майкл ФассбендерКэтрин Уотерстон, Нуми РапасБилли КрудапДэнни МакБрайдДжеймс Франко и другие.

«Завет» – мидквел киноцикла «Чужой». События картины происходят после «Прометея», но до самого первого «Чужого». На дальней стороне галактики экипаж колониального корабля «Завет» думает, что направляется к неопознанному раю. Но вскоре оказывается, что это темный и опасный мир, в котором единственным жителем является синтетический андроид Дэвид, выживший после экспедиции «Прометея».

Мировая премьера «Чужого: Завет» состоится 19 мая 2017 года.

 

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