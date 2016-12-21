Коридор страха

Sony поделились очередным промо-кадром из научно-фантастического хоррора Ридли Скотта «Чужой: Завет». В актерский состав вошли Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Нуми Рапас, Билли Крудап, Дэнни МакБрайд, Джеймс Франко и другие.

«Завет» – мидквел киноцикла «Чужой». События картины происходят после «Прометея», но до самого первого «Чужого». На дальней стороне галактики экипаж колониального корабля «Завет» думает, что направляется к неопознанному раю. Но вскоре оказывается, что это темный и опасный мир, в котором единственным жителем является синтетический андроид Дэвид, выживший после экспедиции «Прометея».



Мировая премьера «Чужого: Завет» состоится 19 мая 2017 года.