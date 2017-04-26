Наверх
Фильмы 2017 Время первых Танцы насмерть Последствия Форсаж 8 Кухня. Последняя битва Урфин Джюс и его деревянные солдаты Секретный агент Затерянный город Z Никита Кожемяка
Самое эпичное кино.
12 знаковых пародийных фильмов
Красная угроза.
10 плохих фильмов о Марсе, не испугавших Ридли Скотта
Застрявшие.
13 фильмов о людях в замкнутом пространстве
Головокружение от успехов.
12 актеров, чей следующий после «Оскара» фильм оказался ужасен
И перо за это получай….
15 лучших кинематографических писателей
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Король трассы

26.04.2017 21:00
Король трассы

Появился третий трейлер мультфильма «Тачки 3», посвященного приключениям гонщика Молнии МакКуина (Оуэн Уилсон), которому теперь придется столкнуться с новым мощным соперником – Джексоном Штормом (Арми Хаммер).

Пока сверкает Молния – гонки продолжаются. Так было всегда, но все меняется. Главный герой мультфильма, гоночная машина по имени Молния МакКуин, из-за своей несовершенности и отсталости во времена высоких технологий остается не у дел. Теперь в мир скоростных гоночных машин приходят машины нового поколения, не давая легендарной Молнии ни единого шанса прийти на финиш первым. Но наш герой не так-то прост, как может показаться на первый взгляд, и готов бороться дальше, ведь он – легенда. Решив войти в тренд, герой обращается за помощью к молодому и очень талантливому механику по имени Круз Рамирез (Кристела Алонсо). Она настоящий профессионал своего дела и относится к работе со всей душой. Рамирез крайне тщательно прорабатывает план возвращения Молнии лидерства, а для этого у нее есть все необходимое, включая новейшее оборудование. Круз также отлично знает, какими слабыми местами соперников нужно воспользоваться МакКуину, чтобы победить.

В широком прокате третья часть анимационной франшизы окажется 15 июня.

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Дайджест новостей за неделю 09.01-15.01. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
15.01.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 09.01-15.01

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Дайджест новостей за неделю 21.11-27.11. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
27.11.2016
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 21.11-27.11

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Слишком богатые, чтобы экономить. 10 сиквелов, производство которых стоило бы остановить (Евгений Ухов, Film.ru)
28.01.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Слишком богатые, чтобы экономить

Большое видится на расстоянии – только спустя неделю после появления новости о приостановке работы над очередном фильме про Терминатора киносообщество задумалось о том, насколько умный ход...  →
показать еще

Новости по теме

14.04.2017
Зарубежные постеры третьей части «Тачек».
30.03.2017
Свежий кадр из мультфильма «Тачки 3».
13.03.2017
Новый промо-ролик третьей части мультфильма «Тачки».
10.03.2017
Свежий постер мультфильма «Тачки 3» от Disney и Pixar.
27.02.2017
Вышел второй трейлер мультфильма «Тачки 3» от Disney и Pixar.

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 несостоявшихся неожиданных финалов 10 несостоявшихся неожиданных финалов
10 самых эффектных киноторнадо 10 самых эффектных киноторнадо
20 незабываемых откровенных сцен 20 незабываемых откровенных сцен
10 самых сексапильных экшен-героинь 10 самых сексапильных экшен-героинь
10 фильмов, в которых снимались только мужчины 10 фильмов, в которых снимались только мужчины
10 фильмов и сериалов о дружелюбных динозаврах 10 фильмов и сериалов о дружелюбных динозаврах

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть