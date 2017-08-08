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Кошмар клоуна

08.08.2017 16:30
Кошмар клоуна

Empire опубликовали два свежих кадра из фильма ужасов «Оно» с Биллом Скарсгардом в образе демона-клоуна Пеннивайза. Российская премьера новой экранизации хоррор-романа Стивена Кинга намечена на 7 сентября.

Небольшой городок в штате Мэн терроризирует загадочный серийный убийца, с нечеловеческой жестокостью умертвляющий детей. Тут и там находят разорванные тела, а иногда только их части. Семеро одиннадцатилетних ребят: Ричи Тозиер, Билл Денбро, Беверли Марш, Майк Хэнлон, Эдди Каспбрак, Бен Хэнском и Стэн Урис сталкиваются каждый по отдельности с загадочным злом — ужасающим монстром, способным принимать любые формы. В фильме Оно предстает в образе клоуна под названием Пеннивайз, заманивающего детей оранжевыми помпонами и воздушными шариками. В месте, известном как «Степи», ребята, объединившись в «Клуб Неудачников», решают найти и уничтожить чудовище. Лидером «Неудачников» становится Билл Денбро, брат которого был убит Пеннивайзом за год до этого, и теперь у Билла своя вендетта. Кроме монстра «Неудачников» преследует местный хулиган Генри Бауэрс со своими дружками, что, впрочем, ещё сильнее сплачивает друзей.

Режиссером выступил Андрес МускеттиМама»), сценарий написал Гари Доберман, ранее работавший над «Проклятием Аннабель». В актерский состав также вошли Джейден Либерхер, Уайетт Олефф, Джереми Рэй Тейлор, Финн Уолфхард и другие.

 

 

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