Космический маг

Бенедикт Камбербэтч официально вернется к образу Доктора Стрэнджа в супергеройском блокбастере Марвел «Тор 3: Рагнарёк», где объединит свои силы с титульным героем и Халком. На широкие экраны лента от режиссера Тайки Вайтити попадет в ноябре.

«Рагнарёк» будет связан с сюжетной аркой «Планета Халка», поэтому действие развернется на отдаленной планете Сакаар, где развернутся нешуточные гладиаторские бои с участием Тора (Крис Хемсворт), обритого практически налысо, и бронированного Халка (Марк Руффало). Командовать поединками будет Грандмастер (Джефф Голдблюм).

Также в третьем «Торе» появятся Карл Урбан, Тесса Томпсон, исполняющая роль Валькирии, Кейт Бланшетт в образе центральной антагонистки, Хелы, и Сэм Нилл, чья камео-роль тщательно скрывается.

Мировая премьера «Тора 3: Рагнарёк» ожидается 3 ноября.