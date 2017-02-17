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Козни Гастона

17.02.2017 18:15
Козни Гастона

Entertainment Weekly опубликовали порцию новых кадров из  фэнтези-картины «Красавица и Чудовище» от Walt Disney Pictures. Новая экранизация классической сказки с Эммой Уотсон и Дэном Стивенсом в главных ролях окажется на экранах 16 марта.

По сюжету, могущественная ведьма заколдовывает принца и его замок за его грубость и обращает принца в Чудовище. Снять заклятие и вернуть все на свои места может только искренняя любовь девушки, сумевшей разглядеть истинную красоту в глубине его сердца.

Режиссером выступил Билл Кондон, снявший ленты «Сумерки» и «Девушки мечты». Над сценарием же работал Стивен ЧбоскиХорошо быть тихоней»). В актерском составе также значатся Люк Эванс, Эмма Томпсон и озвучившие Когсворта и Люмьера Иэн МакКеллен и Юэн МакГрегор.

 

 

 

 

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