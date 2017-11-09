Крах репликанта

Тепло принятый критиками «Бегущий по лезвию 2049» слабо показал себя в мировом прокате, и аналитики уже подсчитывают убытки продюсеров. По данным инсайдеров THR, кинокомпания Alcon Entertainment и её инвесторы потеряют из-за фильма около $80 миллионов.

На данный момент лента Дени Вильнёва заработала $240,6 миллиона при производственном бюджете $155 миллионов (без учета промокампании). Ранее основатели Alcon Эндрю Косов и Бродерик Джонсон заявили, что картине необходимо собрать $400 миллионов, дабы считаться прибыльным. Поскольку этой суммы «Бегущему» уже не достигнуть, от планов на выпуск ещё одной части франшизы компания может отказаться.