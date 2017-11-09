Крах репликанта

Тепло принятый критиками «Бегущий по лезвию 2049» слабо показал себя в мировом прокате, и аналитики уже подсчитывают убытки продюсеров. По данным инсайдеров THR, кинокомпания Alcon Entertainment и её инвесторы потеряют из-за фильма около $80 миллионов.
На данный момент лента Дени Вильнёва заработала $240,6 миллиона при производственном бюджете $155 миллионов (без учета промокампании). Ранее основатели Alcon Эндрю Косов и Бродерик Джонсон заявили, что картине необходимо собрать $400 миллионов, дабы считаться прибыльным. Поскольку этой суммы «Бегущему» уже не достигнуть, от планов на выпуск ещё одной части франшизы компания может отказаться.
Комментарии
Пользователи еще не оставили комментариев.
Добавить комментарий