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Кровь Лоррейн

30.06.2017 20:30
Кровь Лоррейн

Финальный трейлер шпионского экшен-триллера «Взрывная блондинка» – киноадаптации графического романа «Самый холодный город» с Шарлиз Терон и Джеймсом МакЭвоем в главных ролях.

Сюжет посвящен временам холодной войны, когда агент британской разведки Лоррейн Броутон (Терон) прибывает в Западный Берлин, чтобы расследовать убийство коллеги. Это официальная версия событий, настоящее же задание – найти пропавший список двойных агентов, из-за которого и был убит её друг. Для этого героиня объединяет свои силы с Дэвидом Персивалем (МакЭвой) – начальником местной резидентуры, который поможет Лоррейн выжить в смертоносных шпионских играх.

Режиссерское кресло занял Дэвид Лейтч («Джон Уик», «Дэдпул 2»), автором сценария выступил Курт Йонстад («300 спартанцев», «Последняя фотография»). В каст ленты также вошли София БутеллаДжон ГудманТоби ДжонсЭдди Марсан и Джеймс Фолкнер.

На экранах кинотеатров «Взрывная блондинка» окажется 27 июля.

 
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