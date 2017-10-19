Кровавая цель

Netflix опубликовали второй трейлер супергеройского сериала «Каратель», входящего в киновселенную Марвел, а также объявили официальную дату премьеры ‒ 17 ноября. Заглавную роль исполняет Джон Бернтал.
Детали сюжета «Карателя» не раскрываются. В актерском составе значатся Бен Барнс, Эбон Мосс-Бакрак, Дебора Энн Уолл, Эмбер Рева, Дэниэл Уэббер, Джейсон Р. Мур, Пол Шульц, Джэйми Рэй Ньюман и Майкл Нэтансон. Шоураннером проекта назначен Стив Лайтфут – исполнительный продюсер «Ганнибала».
Всего в первый сезон войдет 13 серий.
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