Кровавое фаталити

Сценарист Орен Узил, работающий над новой киноадаптацией видеоигры Mortal Kombat уже на протяжении 6 лет, поделился с Collider своими идеями о стиле будущей ленты, сравнив её с «Особо опасен» и «Мстителями».

«Не знаю, что в итоге останется от моих задумок, но изначально фильм должен был выглядеть как “Мстители”, но только с жестким рейтингом R, зашкаливающим уровнем насилия и жестокостью, присущей миру “Mortal Kombat”. Сюжет отчасти напоминал ленту “Особо опасен” и собирал воедино всех этих персонажей. Он был довольно мрачным, но одновременно и веселым», – сообщил Узил.

В ноябре прошлого года картина обрела режиссера в лице Саймона МакКуойда, который является дебютантом в большом кино, но с компьютерными играми уже работал: на его счету рекламные ролики для PlayStation и Halo 3.

Сюжет проекта сосредоточится на бойце с нашей Земли, который по мере продвижения в межпространственном турнире начинает понимать свой истинный героический потенциал. Последний вариант сценария написали Дэйв Каллахам («Неудержимые», «Doom») и Грег Руссо («Преступник из Гетто»). Продюсерами выступают Джеймс Ван, Тодд Гарнер и Джереми Стайн.

Дата начала производства фильма не называется.