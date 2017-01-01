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Легенда о Молнии

01.01.2017 22:35
Легенда о Молнии

В Сеть попал отрывок из грядущего трейлера анимационного фильма «Тачки 3» от Disney и Pixar, посвященного новым приключениям Молнии МакКуина (вновь озвученного Оуэном Уилсоном). Релиз полной версии ролика состоится 9 января.

Вытесненный новым поколением молниеносных гонщиков, легендарный Молния МакКуин вынужден уйти из спорта, который он так горячо любит. Чтобы вернуться в игру, герой заручается поддержкой молодых и энергичных специалистов по гонкам, которые помогут Молнии одержать победу в грядущем турнире.

На широких экранах третья часть франшизы окажется 15 июня.

 

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