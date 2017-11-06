Логан в политике

Несколько новых фотографий со съемок биографической драмы «Лидер» с Хью Джекманом в главной роли. Сюжет посвящен истории американского сенатора-демократа Гэри Харта, чья президентская кампания оказалась сорвана из-за вскрывшихся любовных похождений политика.

Сценарий ленты основан на книге Мэтта Бая, в центре которой находится захватывающая и противоречивая история Гэри Харта (Джекман) — харизматичного сенатора от штата Колорадо, который имел все шансы стать выдвиженцем от Демократической партии на президентских выборах 1988 года. Все шло по плану до того момента, как пресса раскопала подробности личной жизни Харта, приписав ему роман с манекенщицей Донной Райс (Сара Пэкстон). После разгоревшегося скандала Харт решил покинуть гонку. История Гэри Харта стала поворотным моментом в отношениях американских политиков с медиа ‒ до этого журналисты закрывали глаза на их супружеские измены ‒ и положила начало эре таблоидов, когда разглашение подробностей личной жизни считается честной игрой.

Супругу политика, Ли Харт, сыграла Вера Фармига, а их детей ‒ Кейтлин Девер и Ивэн Кастелло. Также в каст вошли Дж.К. Симмонс, Эри Грейнор, Майк Джадж, Молли Эфраим, Джош Бренер, Кевин Поллак и другие. Режиссером выступает Джейсон Райтман («Джуно», «Мне бы в небо»), над сценарием работали режиссер картины Джейсон Райтман, бывший пресс-секретарь Хиллари Клинтон Джей Карсон («Карточный домик») и автор книги о Гэри Харте Мэтт Бай.

Подробности о прокатном графике «Лидера» не разглашаются.