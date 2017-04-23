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Лоррейн в Берлине

23.04.2017 20:08
Лоррейн в Берлине

Свежие кадры из шпионского экшн-триллера «Взрывная блондинка» – экранизации графического романа «Самый холодный город» с Шарлиз Терон и Джеймсом МакЭвоем в главных ролях.

Сюжет посвящен временам холодной войны, когда агент британской разведки Лоррейн Броутон (Терон) прибывает в Западный Берлин, чтобы расследовать убийство коллеги. Это официальная версия событий, настоящее же задание – найти пропавший список двойных агентов, из-за которого и был убит её друг. Для этого героиня объединяет свои силы с Дэвидом Персивалем (МакЭвой) – начальником местной резидентуры, который поможет Лоррейн выжить в смертоносных шпионских играх.

Режиссерское кресло занял Дэвид Лейтч («Джон Уик», «Дэдпул 2»), автором сценария выступил Курт Йонстад («300 спартанцев», «Последняя фотография»). В каст ленты также вошли София Бутелла, Джон Гудман, Тоби ДжонсЭдди Марсан и Джеймс Фолкнер.

Выход «Атомной блондинки» в широкий прокат намечен на 27 июля.

 

 

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