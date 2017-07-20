Ловкий Билли

Пока DC и WB не спешат анонсировать даты релизов новых фильмов своей киновселенной, THR сообщают, что следующим супергеройским проектом студии после «Аквамена» станет «Шазам» от режиссера Дэвида Ф. Сандберга («И гаснет свет…», «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»).

По информации издания, старт съемок «Шазама» намечен на январь-февраль 2018-го, а к выпуску лента планируется в 2019-м году. Одним из продюсеров блокбастера собирается выступить Питер Сэфрэн, ранее работавший с Сандбергом над приквелом «Проклятия Аннабель», а также над сольником «Аквамена» Джеймса Вана.

Сюжет «Шазама» расскажет о тинэйджере по имени Билли Бэтсон, который может превращаться в супергероя, произнеся магическое слово «Шазам!», в оригинале являющееся акронимом шести легендарных богов и героев древнего мира и их способностей: мудрости Соломона (Solomon), силы Геракла (Hercules), стойкости Атласа (Atlas), мощи Зевса (Zeus), смелости Ахиллеса (Achilles) и скорости Меркурия (Mercury).

Изначально сценарий разрабатывался Дарреном Лемке («Шрэк навсегда», «Ужастики»), но позднее он переключился на сиквел «Ужастиков», уступив место Генри Гэйдену («Внеземное эхо»). Главным злодеем должен был стать Чёрный Адам в исполнении Дуэйна Джонсона, однако теперь персонаж Скалы получит свой сольный фильм и в «Шазаме» появляться пока что не планирует.