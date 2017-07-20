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Ловкий Билли

20.07.2017 21:00
Ловкий Билли

Пока DC и WB не спешат анонсировать даты релизов новых фильмов своей киновселенной, THR сообщают, что следующим супергеройским проектом студии после «Аквамена» станет «Шазам» от режиссера Дэвида Ф. СандбергаИ гаснет свет…», «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»).

По информации издания, старт съемок «Шазама» намечен на январь-февраль 2018-го, а к выпуску лента планируется в 2019-м году. Одним из продюсеров блокбастера собирается выступить Питер Сэфрэн, ранее работавший с Сандбергом над приквелом «Проклятия Аннабель», а также над сольником «Аквамена» Джеймса Вана.

Сюжет «Шазама» расскажет о тинэйджере по имени Билли Бэтсон, который может превращаться в супергероя, произнеся магическое слово «Шазам!», в оригинале являющееся акронимом шести легендарных богов и героев древнего мира и их способностей: мудрости Соломона (Solomon), силы Геракла (Hercules), стойкости Атласа (Atlas), мощи Зевса (Zeus), смелости Ахиллеса (Achilles) и скорости Меркурия (Mercury).

Изначально сценарий разрабатывался Дарреном Лемке («Шрэк навсегда», «Ужастики»), но позднее он переключился на сиквел «Ужастиков», уступив место Генри ГэйденуВнеземное эхо»). Главным злодеем должен был стать Чёрный Адам в исполнении Дуэйна Джонсона, однако теперь персонаж Скалы получит свой сольный фильм и в «Шазаме» появляться пока что не планирует.

 

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