Лучшая няня

EW опубликовали несколько кадров из фильма «Мэри Поппинс Возвращается», сиквела классического мюзикла 1964 года, с Эмили Блант в заглавной роли. Также в актерский состав ленты входят Колин Ферт, Мэрил Стрип, Лин-Мануэль Миранда и другие.

Сценарий картины, написанный Дэвидом Маги, основан на книгах Памелы Трэверс, а действие будет происходить в первой половине 1930-х, во времена Великой депрессии в Великобритании, когда и вышли в свет первые книги о Мэри Поппинс.



В центре истории окажутся повзрослевшие Джейн (Эмили Мортимер) и Майкл Бэнкс (Бен Уишоу), которых посещает загадочная Мэри Поппинс (Эмили Блант) после того, как герои переживают личную потерю. С помощью своих удивительных магических способностей Мэри помогает семье снова обрести радость и счастье. Мэрил Стрип появится в роли кузины Поппинс по имени Топси, а Колин Ферт сыграет банкира Уильяма Уэтерелла Уилкинса.



Премьера «Мэри Поппинс Возвращается» состоится 25 декабря 2018 года.