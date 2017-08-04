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Любовь Флэша

04.08.2017 14:30
Любовь Флэша

Актриса Кирси Клемонс, исполняющая роль возлюбленной Флэша Айрис Уэст в киновселенной DC, пообщалась с Coming Soon, рассказав о впечатлениях от съемок в «Лиге Справедливости» и о первом появлении своей героини.

«Обычно меня спрашивают про пересъемки “Лиги”, но я закончила свою часть еще при Заке Снайдере. Я желаю ему всего самого наилучшего и уверена в необходимости тех вещей, которыми они сейчас занимаются, хотя понятия не имею, что именно там сейчас происходит», – говорит Клемонс. «Могу заверить вас, что сцены с первым появлением Айрис Уэст просто ох**нно чумовые, и мне не терпится поскорее увидеть фильм. Я очень счастлива, что мне всё-таки удалось поработать в этом жанре, поскольку раньше супергеройские ленты совсем меня не интересовали. Но затем я попала на съемочную площадку “Лиги Справедливости” и была шокирована».

Сюжет эпического блокбастера расскажет о том, как вновь поверивший в человечество Брюс Уэйн (Бен Аффлек), вдохновившись самоотверженным поступком Суперменаначнет собирать команду металюдей, чтобы противостоять новой, еще более могущественной угрозе. Но, несмотря на возникновение этой беспрецедентной лиги супергероев, состоящей из Бэтмена, Чудо-Женщины (Галь Гадот), Аквамена (Джейсон Момоа), Киборга (Рэй Фишер) и Флэша (Эзра Миллер), уже может быть слишком поздно, чтобы спасти планету от нападения катастрофических масштабов.

Антагонистами супергероев DC выступят Степпенвулф (Киаран Хайндс) и Парадемоны. К роли Альфреда Пенниуорта вернется Джереми Айронс, а Марту Кент снова сыграет Дайан Лэйн. Также на огонек заглянет Лекс Лютор в исполнении Джесси Айзенберга.

Кроме того, в «Лиге» дебютируют Джей Кей Симмонс в роли Джеймса Гордона, Эмбер Хёрд в образе Меры ‒ Королевы Атлантиды и супруги Аквамена, Билли Крудап, воплощающий образ отца Флэша, и Уиллем Дефо, который сыграет Нуидиса Вулко – наставника и помощника Аквамена. Образ Ипполиты, матери Чудо-Женщины и Королевы Темискиры, во второй раз примерит на себя Конни Нильсен.

Российская премьера «Лиги Справедливости» намечена на 16 ноября.

 

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