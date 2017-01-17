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Любовь Ньюта

17.01.2017 14:00
Любовь Ньюта

Хотя в «Фантастических тварях и где они обитают» бывшая подруга Ньюта Скамандера, Лета Лестрейндж в исполнении Зои Кравиц, появлялась лишь на фото, в сиквеле её роль будет расширена. Об отношениях Леты и Ньюта во второй части франшизы Кравиц рассказала изданию Collider.

«У Леты и Ньюта Скамандера сложные, запутанные взаимоотношения, развитию которых будет уделено много времени, и это замечательно! Но я практически ничего не знаю о сюжете. У меня есть кое-какие идеи, но целом всё держится в секрете. Даже когда мы с Эдди репетировали, ему приходилось объяснять мне, что происходит в сцене, которую мы сейчас читаем», – поделилась Зои.

В «Фантастических тварях и где они обитают 2» также будет расширена роль Джонни Деппа, играющего злого волшебника Геллерта Грин-де-Вальда. Также ожидается появление Альбуса Дамблдора, с которым у Грин-де-Вальда были достаточно неоднозначные отношения. Действие сиквела развернется в Европе, в частности во Франции и Великобритании, а одним из ключевых героев станет персонаж Эзры Миллера.

Релиз вторых «Фантастических тварей» намечен на 16 ноября 2018 года.

 

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