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Любовь Пабло

29.07.2017 19:30
Любовь Пабло

Хавьер Бардем на первом кадре из биографической драмы «Эскобар». Сюжет ленты посвящен отношениям печально известного колумбийского наркобарона с журналистской Вирджинией Вальехо, сыгранной супругой Бардема Пенелопой Крус.

В основу байопика положены испаноязычные мемуары самой Вальехо под названием «Люблю Пабло, ненавижу Эскобара». Режиссером и автором адоптированного сценария выступил Фернандо Леон Де Араноа, ранее снимавший Хавьера Бардема в своем фильме «Солнечные понедельники».

Дата выхода картины в широкий прокат не уточняется.

 

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