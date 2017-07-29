Любовь Пабло

Хавьер Бардем на первом кадре из биографической драмы «Эскобар». Сюжет ленты посвящен отношениям печально известного колумбийского наркобарона с журналистской Вирджинией Вальехо, сыгранной супругой Бардема Пенелопой Крус.
В основу байопика положены испаноязычные мемуары самой Вальехо под названием «Люблю Пабло, ненавижу Эскобара». Режиссером и автором адоптированного сценария выступил Фернандо Леон Де Араноа, ранее снимавший Хавьера Бардема в своем фильме «Солнечные понедельники».
Дата выхода картины в широкий прокат не уточняется.
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