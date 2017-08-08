Любовь Сараби

Актриса Элфри Вудард («12 лет рабства», «Люк Кейдж») присоединилась к составу киноадаптации «Короля Льва» от режиссера Джона Фавро, где исполнит роль львицы Сараби ‒ матери Симбы.

Сюжет рассказывает о необыкновенных приключениях львенка Симбы (Дональд Гловер), наследника повелителя саванны Муфасы (Джеймс Эрл Джонс). Коварно лишенный трона вероломным дядей Шрамом (Чиветель Эджиофор), принц Симба бежал в изгнание. Но затем Симба вернулся, чтобы свергнуть самозванца и стать тем, кем ему предназначено судьбой – могучим, мудрым и бесстрашным Королем Львом.

Роли Тимона и Пумбы в фильме исполнят соответственно Билли Эйхнер («Парки и зоны отдыха», «Сложные люди») и Сет Роген. Над сценарием нового «Короля Льва» работал Джефф Нэтансон («Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»).

Съемки картины уже идут в Лос-Анджелесе, мировая премьера состоится 17 июля 2019 года.