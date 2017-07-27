Любовь Ванды

Элизабет Олсен дала новое интервью изданию We Got This Covered, в котором обсудила блокбастер Марвел «Мстители: Война бесконечности» и подтвердила, что у её героини, Алой Ведьмы, будет роман с Виженом в исполнении Пола Беттани.

В комиксах Ванда Максимофф и Вижен долгое время поддерживали романтические отношения, в конечном итоге поженившись и даже получив свою отдельную мини-серию. По словам Олсен, «Войне бесконечности» тоже затронет эту сюжетную линию и раскроет её в полной мере: «В иной ситуации я бы ответила “Не знаю”, но поскольку папарацци уже сделали фотографии и всё заспойлерили фанатам, то, думаю, я могу сказать об адаптации этой части сюжета комиксов. Мы действительно представим и раскроем их отношения во все полноте. Лично мне эта часть истории показалась очень увлекательной, и мне невероятно повезло, ведь теперь так много времени приходится работать с Полом Беттани [смеется]».

В то время как Мстители и их союзники продолжают защищать мир от невероятных угроз, из космических теней возникает новая опасность в лице безумного титана Таноса (Джош Бролин). Печально известный на всю галактику деспот собирается завладеть всеми шестью Камнями Бесконечности – артефактами невообразимой мощи, чтобы перекроить реальность в соответствии со своей извращенной волей. Всё, ради чего на протяжении многих лет сражались Мстители, привело к этому кульминационному моменту, ведь судьба Земли и всего существующего никогда не была настолько неопределенной.

Братья Руссо выступили режиссерами ленты, над сценарием работали Кристофер Маркус и Стивен МакФили. Съемочный процесс пока что безымянных «Мстителей 4» стартует в начале августа.

Помимо шестерки героев из одноименной команды в «Войне бесконечности» поучаствуют Стражи Галактики (Звёздный Лорд, Гамора, Небула, Ракета, Дракс и Грут), Мантис, Алая Ведьма, Вижен, Зимний Солдат, Локи, Доктор Стрэндж, Воитель, Ник Фьюри, Вонг, Сокол, Чёрная Пантера и Человек-паук.

Российская премьера третьих «Мстителей» ожидается 3 мая 2018 года.