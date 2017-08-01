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Маска Ганнибала

01.08.2017 13:00
Маска Ганнибала

Несколько лет назад Мадс Миккельсен пробовался на роль Доктора Дума в ребуте «Фантастической четверки», в итоге отказавшись сыграть в картине. Теперь же, когда Доктор Дум получит свой сольный фильм, Миккельсен заявил, что всё-таки готов воплотить образ персонажа.

«Да, я всегда заинтересован в этой роли. Сейчас они экспериментируют, в том числе рассказывая истории о злодеях. Посмотрим, удастся ли им это теперь», – говорит актер.

Обязанности режиссера и сценариста «Доктора Дума» возьмет на себя создатель сериалов «Фарго» и «Легион» Ноа Хоули. Какие-либо подробности о сюжете ленты, дате релиза и участниках каста не разглашаются.

 

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