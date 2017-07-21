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Враг Ричардсов

21.07.2017 10:10
Враг Ричардсов

На Комик-Коне в Сан-Диего создатель сериалов «Фарго» и «Легион» Ноа Хоули объявил, что разрабатывает для студии Fox сольный фильм о Докторе Думе – главном антагонисте Фантастической Четверки.

Предполагается, что Хоули возьмет на себя обязанности режиссера и сценариста ленты, которая станет для него дебютом в полнометражном кино (ранее Хоули снял несколько эпизодов «Фарго» и один «Легиона»). Подробности о сюжете картины, дате релиза, касте и связи проекта с печально известным ребутом «Фантастической четверки» на данный момент не сообщаются. 

 

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