Мастера боя

Warner Bros. выложили дебютный трейлер «Лего Фильма: Ниндзяго», снятого Чарли Бином, Полом Фишером и Бобом Логаном. Анимационная экшн-комедия о боевых искусствах является вторым спин-оффом к «Лего. Фильму».

Сюжет крутится вокруг шести юных ниндзя, которым приходится защищать свой дом на острове под названием «Ниндзяго». Ночью они талантливые воины, борющиеся с разными монстрами и великолепно владеющие мастерством боевых искусств, да еще и умело использующие содержимое автопарка, как бы странно это не звучало. А вот днем это обычные тинейджеры, для которых самым основным и непобедимым врагом является обычная школа, в которой они учатся.

Премьера «Лего Фильма: Ниндзяго» намечена на 21 сентября.