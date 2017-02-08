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Мастера боя

08.02.2017 17:15
Мастера боя

Warner Bros. выложили дебютный трейлер «Лего Фильма: Ниндзяго», снятого Чарли БиномПолом Фишером и Бобом Логаном. Анимационная экшн-комедия о боевых искусствах является вторым спин-оффом к «Лего. Фильму».

Сюжет крутится вокруг шести юных ниндзя, которым приходится защищать свой дом на острове под названием «Ниндзяго». Ночью они талантливые воины, борющиеся с разными монстрами и великолепно владеющие мастерством боевых искусств, да еще и умело использующие содержимое автопарка, как бы странно это не звучало. А вот днем это обычные тинейджеры, для которых самым основным и непобедимым врагом является обычная школа, в которой они учатся.

Премьера «Лего Фильма: Ниндзяго» намечена на 21 сентября.

 

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