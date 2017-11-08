Наверх
Фильмы 2017 Тор: Рагнарёк Фиксики: Большой секрет Убийство в Восточном экспрессе Лига справедливости Коматозники Здравствуй, папа, Новый год! 2 Легенда о Коловрате
Без поллитры не разобраться.
10 случаев, когда актеры напивались, чтобы сыграть свою роль
Под кайфом и в смятении.
13 знаменитых актеров, которые снимались под кайфом
Ниндзя, роботы и волки.
25 лучших японских мультсериалов
Слишком мало слов.
7 кинофильмов, снимавшихся без законченного сценария
Как американцы в войне победили….
13 голливудских фильмов о Второй мировой
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Мёртвые монстры

08.11.2017 20:30
Мёртвые монстры

Похоже, что на «Тёмной Вселенной» от Universal можно ставить крест: спустя 5 месяцев после провала «Мумии», киновселенную покинули её «архитекторы» ‒ продюсеры / сценаристы Алекс Курцман и Крис Морган, сообщают источники THR.

Контракт Курцмана с Universal истёк ещё в сентябре, и теперь Алекс сосредоточится на работе на телевидении (в частности над сериалом «Звёздный Путь: Дискавери» и полудюжиной других шоу CBS). Тем временем Морган вернётся к экшн-франшизе «Форсаж» и приступит к написанию сценария для сольного фильма о персонажах Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема.

Месяц назад студия отменила дату релиза и приостановила создание «Невесты Франкештейна», второго проекта из «Тёмной Вселенной», сославшись на проблемы со сценарием. По данным инсайдеров, Анджелина Джоли отказалась от заглавной роли, но Билл Кондон всё ещё сохраняет за собой режиссёрское кресло проекта.

 


 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Гладко было на бумаге…. 12 будущих фильмов, которые скорее всего не будут сняты (Евгений Ухов, Film.ru)
08.10.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Гладко было на бумаге…

Кинематограф – индустрия непредсказуемая и быстро меняющая планы. Некоторые проекты развиваются стремительно, другие же варятся в «производственном аду» десятилетиями  →
Холодное лето 17-го. Чем аукнется Голливуду самое кассово слабое лето последних лет? (Евгений Ухов, Film.ru)
07.09.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Холодное лето 17-го

Цыплят принято считать по осени, итоги года подводить в конце декабря, но у киноиндустрии свои мерила и отчетные периоды – здесь важны два значительных, но несопоставимых временных отрезка:...  →
Тьма сгущается. Как провал «Мумии» повлияет на будущее Dark Universe (Евгений Ухов, Film.ru)
16.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Тьма сгущается

Российский офис Universal можно поздравить – «Мумия» стартовала полумиллиардом рублей сборов в отечественных кинотеатрах, но, как любили раньше говорить советские международные...  →
Египетская мумия в Лондоне. Рецензия на фильм «Мумия» (Борис Хохлов, Film.ru)
08.06.2017
Борис Хохлов, Film.ru

Рецензия на фильм «Мумия»

Перед фильмом стояла сложная задача угодить одновременно поклонникам прошлой трилогии, фанатам классических хорроров и «рядовым» любителям зрелищного кино. Получилось неровно, но...  →
Главный герой. 13 лучших экшн-ролей Тома Круза (Евгений Ухов, Film.ru)
10.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Главный герой

Несмотря на то, что Том Круз достаточно убедителен в драматических ролях (трижды актер номинирован на «Оскар» и семь раз на «Золотой глобус»), мы горячо любим его за работу...  →
Блог: "Мумия" странная (Борис Хохлов)
08.06.2017
Борис Хохлов

Блог: «Мумия» странная

"Мумия" странная, не определился пока, прямо хорошо или просто окей - много каких-то неконвенциональных решений в стиле, кастинге, визуале. Но в целом напомнило, как ни странно, ранние...  →
показать еще

Новости по теме

09.10.2017
Галь Гадот заменит Джоли в «Невесте Франкенштейна»?
07.10.2017
Назван режиссер спин-оффа «Форсажа» о Скале и Стэйтэме.
06.10.2017
Спин-офф «Форсажа» про Стэйтэма и Скалу получил дату релиза.
06.10.2017
Выход «Невесты Франкенштейна» отложен на неизвестный срок.
05.10.2017
Премьера девятого «Форсажа» отложена на год.

Свежие рецензии


Главное

Темная справедливость
06.11
Темная справедливость
12 фильмов, в которых злодеи правы
Умереть не встать
05.11
Умереть не встать
10 лучших голливудских картин, в которых злодей убивает главного героя
О женщинах либо хорошо, либо ничего
04.11
О женщинах либо хорошо, либо ничего
11 звезд Голливуда, обвиненных в сексистских высказываниях
С места в карьер
03.11
С места в карьер
10 самых кассовых режиссерских кинодебютов
Тяга к подвигам
02.11
Тяга к подвигам
12 режиссеров, которым стоит попробовать себя в комикс-экранизациях
Гибель богов
31.10
Гибель богов
10 фильмов, использующих элементы скандинавской мифологии
Ужас без конца
30.10
Ужас без конца
15 лучших хоррор-сериалов, идущих сейчас в эфире
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 киносериалов, которые испортились после первого фильма 10 киносериалов, которые испортились после первого фильма
7 нелепейших злодеев 7 нелепейших злодеев
7 киноспособов справиться с ожившей мумией 7 киноспособов справиться с ожившей мумией
10 звезд, засветившихся в телесериале «Спасатели Малибу» 10 звезд, засветившихся в телесериале «Спасатели Малибу»
12 хорроров о зеркалах, в которые лучше не смотреться 12 хорроров о зеркалах, в которые лучше не смотреться
10 сериалов, допустивших ошибку с выбором главного героя 10 сериалов, допустивших ошибку с выбором главного героя

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть