Мёртвые монстры

Похоже, что на «Тёмной Вселенной» от Universal можно ставить крест: спустя 5 месяцев после провала «Мумии», киновселенную покинули её «архитекторы» ‒ продюсеры / сценаристы Алекс Курцман и Крис Морган, сообщают источники THR.

Контракт Курцмана с Universal истёк ещё в сентябре, и теперь Алекс сосредоточится на работе на телевидении (в частности над сериалом «Звёздный Путь: Дискавери» и полудюжиной других шоу CBS). Тем временем Морган вернётся к экшн-франшизе «Форсаж» и приступит к написанию сценария для сольного фильма о персонажах Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема.

Месяц назад студия отменила дату релиза и приостановила создание «Невесты Франкештейна», второго проекта из «Тёмной Вселенной», сославшись на проблемы со сценарием. По данным инсайдеров, Анджелина Джоли отказалась от заглавной роли, но Билл Кондон всё ещё сохраняет за собой режиссёрское кресло проекта.