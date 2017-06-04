Мертвый ксеноморф

В новом интервью с The Verge режиссер Нил Бломкамп подтвердил заявления Ридли Скотта о том, что «Чужой 5» действительно не будет реализован, и рассказал о причинах, из-за которых проект так и не увидел свет.

«Думаю, “Чужой 5” окончательно похоронен, теперь уже действительно можно так сказать. И это печально, потому что я работал над ним долгое время, казалось, что всё идет замечательно. Но затем свою роль сыграла политика студии, и на этом можно ставить точку – у проекта просто нет шансов запуститься», – говорит постановщик.

«Ридли Скотт был одним из моих кумиров еще с подросткового возраста. Он невероятно талантлив, своим фильмом он по-настоящему задал направление моей карьере. Я с уважением отношусь к его детищу и не хочу истоптать созданный им мир. Если бы обстоятельства сложились иначе, и я не подошел бы слишком близко к тем вещам, к которым Скотт, очевидно, чувствует глубокую личную привязанность, то всё обернулось бы иначе. Но я лишь хотел сохранить свое максимально уважительное отношение к его творению», – добавил Бломкамп.

На данный момент режиссер вместе с Oats Studios работает над серией экспериментальных короткометражек, которые впоследствии могут быть расширены до полнометражных лент. Тизер-трейлер к первой из них был представлен в конце мая.