Наверх
Фильмы 2017 Чудо-Женщина Спасатели Малибу Нелюбовь Мумия Тачки 3 Трансформеры: Последний рыцарь Гадкий я 3 Человек-паук: Возвращение домой
Когда же это кончится.
12 брутальных киносцен, которые выдержит не всякий зритель
Супер, но не пупер.
10 худших супергеройских киноадаптаций
Поехавшие.
13 харизматичных киноидиотов
Русские пришли!
15 самых крутых киногероев из стран бывшего СССР
Через постель к звездам.
15 актрис, прославившихся в откровенных ролях
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Мертвый ксеноморф

04.06.2017 15:20
Мертвый ксеноморф

В новом интервью с The Verge режиссер Нил Бломкамп подтвердил заявления Ридли Скотта о том, что «Чужой 5» действительно не будет реализован, и рассказал о причинах, из-за которых проект так и не увидел свет.

«Думаю, “Чужой 5” окончательно похоронен, теперь уже действительно можно так сказать. И это печально, потому что я работал над ним долгое время, казалось, что всё идет замечательно. Но затем свою роль сыграла политика студии, и на этом можно ставить точку – у проекта просто нет шансов запуститься», – говорит постановщик.

«Ридли Скотт был одним из моих кумиров еще с подросткового возраста. Он невероятно талантлив, своим фильмом он по-настоящему задал направление моей карьере. Я с уважением отношусь к его детищу и не хочу истоптать созданный им мир. Если бы обстоятельства сложились иначе, и я не подошел бы слишком близко к тем вещам, к которым Скотт, очевидно, чувствует глубокую личную привязанность, то всё обернулось бы иначе. Но я лишь хотел сохранить свое максимально уважительное отношение к его творению», – добавил Бломкамп.

На данный момент режиссер вместе с Oats Studios работает над серией экспериментальных короткометражек, которые впоследствии могут быть расширены до полнометражных лент. Тизер-трейлер к первой из них был представлен в конце мая.

 

 5

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Против течения: «Чужой: Завет». Пять направлений, открытых «Заветом» для продолжения истории Чужих (Евгений Ухов, Film.ru)
24.05.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Против течения: «Чужой: Завет»

Будучи фанатом франшизы «Чужой/Чужие/Прометей» с многолетним стажем, сложно быть объективным в отношении нового фильма Ридли Скотта  →
Непримкнувшие. 10 режиссеров, отказавшихся от «Звездных войн» (Артем Заяц, Film.ru)
16.05.2017
Артем Заяц, Film.ru

Непримкнувшие

«Звездные войны» – одна из самых знаменитых мировых кинофраншиз. Практически любой режиссер втайне мечтает вложить в золотоносную космооперу собственный кирпичик…  →
В желтой жаркой Африке не видать идиллий. 5 причин, по которым сиквел культового «Района № 9» до сих пор не увидел свет (Артем Заяц, Film.ru)
30.04.2017
Артем Заяц, Film.ru

В желтой жаркой Африке не видать идиллий

В мире есть много фильмов, сиквелов которых аудитория ждет многие годы  →
Я в игре!. 13 голливудских режиссеров, снявших крутые ролики к видеоиграм (Евгений Ухов, Film.ru)
13.04.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Я в игре!

Две стихии – кино и видеоигры – все-таки слишком близки, чтобы существовать вне друг друга, диффузия в любом случае происходит, и смешение получается весьма любопытным  →
Палата №6. 10 безумно нелепых фильмов знаменитых режиссеров (Борис Иванов, Film.ru)
15.05.2016
Борис Иванов, Film.ru

Палата №6

Бывают фильмы неудачные, бывают – бездарные, а бывают фильмы, режиссеры которых кажутся сошедшими с ума. Особенно часто такая мысль приходит, когда видишь необъяснимо нелепые картины от...  →
показать еще

Новости по теме

30.05.2017
Трейлер нового sci-fi проекта Нила Бломкампа для Steam.
01.05.2017
«Чужой 5» Нила Бломкампа мертв, уверяет Ридли Скотт.
01.05.2017
Видео о создании «Чужого: Завет» с Адамом Сэвиджем.
20.04.2017
Три новых кадра из sci-fi хоррора «Чужой: Завет».
05.04.2017
Ридли Скотт об альтернативной концовке первого «Чужого».

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

9 главных блокбастеров ближайших лет 9 главных блокбастеров ближайших лет
10 «самых-самых» экранных ведьм 10 «самых-самых» экранных ведьм
11 фильмов, которым пересъемки пошли на пользу 11 фильмов, которым пересъемки пошли на пользу
13 самых завидных невест Голливуда 13 самых завидных невест Голливуда
15 фильмов об опасностях морских глубин 15 фильмов об опасностях морских глубин
10 самых милых киномонстров 10 самых милых киномонстров

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть