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Месть Касла

31.05.2017 20:15
Месть Касла

Актер Джейсон Р. Мур дал взглянуть на первый тизер-постер супергеройского сериала Netflix «Каратель». Премьера нового телепроекта из киновселенной Марвел состоится в этом году.

Детали сюжета пока что не называются. В актерский состав вошли Джон Бернтал, Бен Барнс, Эбон Мосс-Бакрак, Дебора Энн Уолл, Эмбер Рева, Дэниэл Уэббер, Джейсон Р. Мур, Пол Шульц, Джэйми Рэй Ньюман и Майкл Нэтансон. Шоураннером проекта назначен Стив Лайтфут – исполнительный продюсер «Ганнибала». Всего к выпуску планируется 13 эпизодов.

 

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