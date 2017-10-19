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Месть Милдред

19.10.2017 08:30
Месть Милдред

Порция кадров из чёрной драмеди «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» от режиссера «Залечь на дно в Брюгге» и «Семи психопатов» Мартина МакДона. В касте значатся Вуди Харрельсон, Фрэнсис МакДорманд, Сэм Рокуэлл, Питер Динклэйдж, Эбби Корниш и Лукас Хеджес.

Прошло семь месяцев с тех пор, как дочь женщины по имени Милдред Хэйс (Фрэнсис МакДорманд) была обнаружена мертвой, однако виновного в убийстве полицейские так и не нашли. Отчаявшись, Милдред исписывает три биллборда, ведущих в ее город, провокационными посланиями, обращенными к шефу местной полиции – Уильяму Уиллоуби (Вуди Харрельсон). Когда же в ситуацию впутывается его помощник-офицер, незрелый маменькин сынок Диксон (Сэм Рокуэлл), склонный к насилию, противостояние Милдред и органов правопорядка выходит на новый уровень.

Российский релиз картины намечен на 1 февраля 2018-го.

 

 

 

 

 

 

 

 

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