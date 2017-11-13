Мир хоббитов

Amazon Studios официально объявили о заключении сделки с Warner Bros. и начале работы над сериалом по «Властелину колец». На данный момент запланирован выход сразу нескольких сезонов шоу, основанных на фэнтези-цикле Дж.Р.Р. Толкина.

Сюжет телевизионной адаптации представит новые истории из мира Средиземья, которым ранее не нашлось места на больших экранах. Действие развернется до событий «Братства кольца» и основной трилогии. Кроме того, контракт с WB и наследниками Толкина также позволяет Amazon снимать и различные спин-оффы «Властелина колец».

Проект находится на самой ранней стадии разработки, поэтому никакие подробности о сценаристах, режиссерах, участниках каста и дате начала съемок / выхода сериала пока что не сообщаются.