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Новости кино

Мир Винни-Пуха

06.06.2017 18:30
Мир Винни-Пуха

Подоспел дебютный постер байопика «До свидания, Кристофер Робин» о создателе Винни-Пуха, писателе Алане Александре Милне. Главные роли в картине сыграли Донал Глисон и Марго Робби.

Сюжет расскажет о взаимоотношениях между А.А. Милном и его сыном Кристофером Робином, чьи игрушки вдохновили писателя на создание волшебного мира повестей о Винни-Пухе. Также в касте значатся Келли МакдоналдСтивен Кэмпбелл Мур, Фиби Уоллер-Бридж, Алекс Лотер,Саймон Уильямс, Уилл Тилстон и другие.

Режиссером ленты выступил Саймон Кертис, над сценарием работали Фрэнк Коттрелл БойсКруглосуточные тусовщики») и Саймон ВонМишка по имени Винни»). Глисон и Робби ранее уже снимались вместе в фильме «Бойфренд из будущего».

На широкие экраны биографическая драма попадет 10 ноября.

 

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