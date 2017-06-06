Мир Винни-Пуха

Подоспел дебютный постер байопика «До свидания, Кристофер Робин» о создателе Винни-Пуха, писателе Алане Александре Милне. Главные роли в картине сыграли Донал Глисон и Марго Робби.
Сюжет расскажет о взаимоотношениях между А.А. Милном и его сыном Кристофером Робином, чьи игрушки вдохновили писателя на создание волшебного мира повестей о Винни-Пухе. Также в касте значатся Келли Макдоналд, Стивен Кэмпбелл Мур, Фиби Уоллер-Бридж, Алекс Лотер,Саймон Уильямс, Уилл Тилстон и другие.
Режиссером ленты выступил Саймон Кертис, над сценарием работали Фрэнк Коттрелл Бойс («Круглосуточные тусовщики») и Саймон Вон («Мишка по имени Винни»). Глисон и Робби ранее уже снимались вместе в фильме «Бойфренд из будущего».
На широкие экраны биографическая драма попадет 10 ноября.
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