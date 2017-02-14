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Мировые злодеи

14.02.2017 14:50
Мировые злодеи

Режиссер мульта «Лего. Фильм: Бэтмен» Крис МакКей дал развернутое интервью EW, где рассказал о том, как авторам удалось заполучить права на персонажей из других киновселенных, о злодеях, так и не попавших в финальный монтаж, и о полезных советах, которыми поделилась Дж. К. Роулинг.

«Вам нужна целая армия юристов и продюсеров, готовых постоянно бегать и хлопотать, чтобы получить лицензию на использование всех этих персонажей у их правообладателей. К счастью, многие из них принадлежат Warner Bros., но далеко не все. <…> Даже некоторых врагов Бэтмена мы смогли с трудом задействовать, хотя они являются собственностью DC. Например, для использования Джентльмена-Призрака нам пришлось найти автора того самого выпуска, где он впервые появился. Поэтому над лентой трудилось очень много координаторов, продюсеров и юристов, уверен, что я просто свел их с ума», – говорит МакКей.

Однако множество культовых злодеев, которых постановщик хотел подключить в финале, так и не попали в окончательную версию проекта: «Я планировал использовать образ Кэти Бэйтс из “Мизери”, а также Мориарти, еще меня интересовали персонажи Дэниэла Дэй-Льюиса из “Банд Нью-Йорка” и Дэвида Кэррадайна из “Убить Билла”. Проблема в том, что нужно осознавать, какие отсылки смогут понять дети. В случае с Лего бывает трудновато схватить на лету, что за фильм сейчас спародировали на экране. Я волновался, что мы включили недостаточно много героев, хотел еще использовать HAL [суперкомпьютер из “Космической ОдиссеиКубрикаFilm.ru], но отсылка слишком тяжело считывалась. Возможно, в следующих частях мы добавим побольше персонажей».

По словам режиссера, проще всего им далось сотрудничество с создательницей «Гарри Поттера» Дж. К. Роулинг: «Если в “Лего. Фильме” Дамблдор возникал лишь в качестве небольшого гэга, то для Волан-де-Морта мы приготовили более важную роль, поэтому всё пришлось согласовывать с Роулинг, которая печется о своих персонажах. Честно говоря, никаких особых замечаний от неё не поступило. Она только подсказала нам реплики Волан-де-Морта и дала пару советов о заклинаниях. В целом наше общение прошло позитивно и с пользой».

Премьера анимационной ленты состоялась на прошлой неделе. «Лего. Фильм: Бэтмен» получил положительные отзывы критиков и заработал $92,6 миллиона за первый уик-энд, попав на первую строчку американского бокс-офиса.

 

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