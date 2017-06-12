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Новости кино

Миссия Капитана

12.06.2017 16:20
Миссия Капитана

Несмотря на свое желание расстаться с образом Капитана Америка, Крис Эванс всё же продлил контракт с Marvel и теперь точно появится в четвертой части «Мстителей». Причину такого решения актер объяснил в беседе с изданием The Telegraph.

«По условиям моего изначального контракта с Marvel я должен был сыграть в 6 фильмах, так что после “Мстителей 3” я вполне мог попрощаться с ними. Однако студия захотела сделать из третьей и четвертой части “Мстителей” дилогию, чтобы показать большее количество персонажей – Стражи Галактики, Чёрная Пантера, Капитан Марвел, Доктор Стрэндж и Человек-муравей попросту не поместились бы в один фильм. В этом есть смысл, поскольку “Мстители 4” завершат всю историю», – говорит Эванс.

Также актер рассказал о слаженности съемок супергеройских проектов студии, которые со стороны могут показаться довольно хаотичными: «Я часто бывал на съемочных площадках, где складывалось впечатление, будто разные участники процесса снимают разное кино. У режиссера один фильм, у актеров – другой, а продюсеры вообще занимаются чем-то третьим. Marvel же умеет сделать так, чтобы к моменту начала съемок все присутствующие готовили одно и то же блюдо».

В то время как Мстители и их союзники продолжают защищать мир от невероятных угроз, из космических теней возникает новая опасность в лице безумного титана Таноса (Джош Бролин). Печально известный на всю галактику деспот собирается завладеть всеми шестью Камнями Бесконечности – артефактами невообразимой мощи, чтобы перекроить реальность в соответствии со своей извращенной волей. Всё, ради чего на протяжении многих лет сражались Мстители, привело к этому кульминационному моменту, ведь судьба Земли и всего существующего никогда не была настолько неопределенной.

Съемочный процесс «Войны бесконечности» стартовал в январе и продлится до конца июня-начала июля. Пока что безымянных «Мстителей 4» начнут снимать, по словам Кевина Файги, уже в августе. Братья Руссо выступают режиссерами обеих картин, над сценарием работали Кристофер Маркус и Стивен МакФили.

Помимо шестерки героев из одноименной команды в «Войне бесконечности» поучаствуют Стражи Галактики (Звёздный Лорд, Гамора, Небула, Ракета, Дракс и Грут), Мантис, Алая Ведьма, Вижн, Зимний Солдат, Капитан Марвел (дебют Бри Ларсон в киновселенной), Доктор Стрэндж, Ник Фьюри, Человек-муравей, Вонг, Чёрная Пантера и Человек-паук.

Российская премьера третьих «Мстителей» состоится 3 мая 2018 года, а четвертых – 2 мая 2019-го.

 

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