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Миссия Продигиума

22.05.2017 22:09
Миссия Продигиума

Universal объявили официальное название своей киновселенной классических монстров – «Dark Universe», а также поделились её описанием, тизером и фото с основными звездами франшизы: Расселлом Кроу, Томом Крузом и Софией БутеллойМумия»), Джонни ДеппомЧеловек-Невидимка») и Хавьером Бардемом («Франкенштейн»).

 

Основателями «Тёмной Вселенной» стали Алекс Курцман, снявший ребут «Мумии», и продюсер Крис Морган, работавший над серией «Форсаж». Связующим звеном всех фильмов франшизы станет таинственная организация «Продигиум», которую возглавляет доктор Джекилл в исполнении Расселла Кроу. В цели организации входят отслеживание, изучение и, если понадобится, уничтожение зло, проникающего в наш мир под личиной различных монстров. «Продигиум» осуществляет свою деятельность без ведома правительств каких-либо стран на протяжении тысячелетий, защищая население даже от знания о потенциальном зле, которое существует совсем рядом с цивилизованным обществом, и пойдет на всё, чтобы сдержать его натиск.

Первый фильм киновселенной, «Мумия», окажется в широком прокате 8 июня. Релиз второго проекта, «Невесты Франкенштейна» от режиссера Билла КондонаКрасавица и Чудовищеа»), запланирован на 14 февраля 2019 года.

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