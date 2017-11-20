Мистер Стекло

Сэмюэль Л. Джексон завершил свою часть съемок в триллере «Стекло» М. Найт Шьямалана, сиквеле «Неуязвимого» и «Сплита». Тем временем Брюс Уиллис с Джеймсом МакЭвоем продолжают работу над картиной и поделились свежим фото с площадки.

Действие сюжета развернется вскоре после финала «Сплита». Дэвид Данн (Брюс Уиллис) начинает преследование таинственного мужчины со сверхспособностями по прозвищу Зверь (Джеймса МакЭвой) и в итоге встречается с ним. Однако в дело вмешивается Элайджа Прайс, который хранит секреты как Данна, так и Зверя / Кевина Крамба.

Шьямалан выступает в качестве режиссера и сценариста картины, а Джейсон Блум снова взял на себя обязанности продюсера. В актерском составе также значатся Сара Полсон, Спенсер Трит Кларк, Аня Тэйлор-Джой и Шарлэйн Вудард.

На российские экраны «Стекло» попадет 24 января 2019 года.