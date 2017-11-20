Наверх
Фильмы 2017 Тор: Рагнарёк Фиксики: Большой секрет Убийство в Восточном экспрессе Лига справедливости Коматозники Здравствуй, папа, Новый год! 2 Легенда о Коловрате
Что ж вы так убиваетесь? Вы так не убьетесь.
15 самых необычных орудий убийства в кино
Знакомство с прародителями.
13 ремейков несправедливо забытых фильмов
Чужие лавры 4.
15 режиссеров, не заслуживших «Оскар»
Смывайся!
10 выдающихся кинопобегов
Не верь глазам своим.
12 байопиков, искажающих факты
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Мистер Стекло

20.11.2017 08:30
Мистер Стекло

Сэмюэль Л. Джексон завершил свою часть съемок в триллере «Стекло» М. Найт Шьямалана, сиквеле «Неуязвимого» и «Сплита». Тем временем Брюс Уиллис с Джеймсом МакЭвоем продолжают работу над картиной и поделились свежим фото с площадки.

Действие сюжета развернется вскоре после финала «Сплита». Дэвид Данн (Брюс Уиллис) начинает преследование таинственного мужчины со сверхспособностями по прозвищу Зверь (Джеймса МакЭвой) и в итоге встречается с ним. Однако в дело вмешивается Элайджа Прайс, который хранит секреты как Данна, так и Зверя / Кевина Крамба.

Шьямалан выступает в качестве режиссера и сценариста картины, а Джейсон Блум снова взял на себя обязанности продюсера. В актерском составе также значатся Сара Полсон, Спенсер Трит Кларк, Аня Тэйлор-Джой и Шарлэйн Вудард.

На российские экраны «Стекло» попадет 24 января 2019 года.

 


 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

В бой идут одни старики. 12 возрастных актеров, продолжающих сниматься в боевиках (Евгений Ухов, Film.ru)
04.03.2017
Евгений Ухов, Film.ru

В бой идут одни старики

«Война – дело молодых…» - пел когда-то знаменитый рокер, и с этим утверждением трудно спорить. Действительно активные действия требуют от исполнителя неуемной энергии,...  →
Это будет моей фишкой!. 12 актеров, повторяющихся из фильма в фильм (Евгений Ухов, Film.ru)
17.10.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Это будет моей фишкой!

Продвинутые зрители любят режиссерские фишки и высоко ценят их: всем нам нравится высматривать камео Альфреда Хичкока, белых голубей Джона Ву или ожидать, на какой минуте в фильме Гэрри Маршалла...  →
Повелители времени. 10 знаменитых актеров, которые выглядят моложе своих лет (Борис Иванов, Film.ru)
02.10.2016
Борис Иванов, Film.ru

Повелители времени

Голливудской звездой быть хлопотно, но приятно. К этой профессии прилагается немало плюшек, среди которых вода из фонтана вечной молодости. Или что-то в этом духе, что позволяет звездам стареть...  →
Жираф большой, ему видней. 11 случаев, когда Голливуд ссорился с фанатами, но оказывался прав (Евгений Ухов, Film.ru)
17.07.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Жираф большой, ему видней

Отношения кинопроизводителей и зрителей всегда были непростыми, и равновесия в этом противостоянии «хочу» и «могу» достигнуть не удалось ни разу – невозможно снять...  →
Общество «Трудовые резервы». 13 актеров, выдающих по несколько фильмов в год (Евгений Ухов, Film.ru)
15.10.2015
Евгений Ухов, Film.ru

Общество «Трудовые резервы»

Современный кинопроцесс – дело небыстрое… В результате даже самые любимые публикой актеры появляются всего в 2, иногда в 3 фильмах за год. Но это обычные актеры. Мы же собрали для вас...  →
показать еще

Новости по теме

09.11.2017
Сэмюэль Л. Джексон на съемках триллера «Стекло» Шьямалана.
02.11.2017
Квентин Тарантино завершил сценарий своего нового фильма.
23.10.2017
Брюс Уиллис и Сэмюэль Л. Джексон на съемках «Стекла» Шьямалана.
14.10.2017
Брюс Уиллис на съемках триллера «Стекло» М. Найт Шьямалана.
03.10.2017
Стартовали съемки триллера «Стекло» М. Найт Шьямалана.

Свежие рецензии


Главное

Голыми руками
08:00
Голыми руками
13 лучших экранных супергероев, не имеющих суперспособностей
Обмани меня!
19.11
Обмани меня!
10 лучших трейлеров разочаровавших картин
Один в поле не воин
18.11
Один в поле не воин
13 молодых звезд, чья карьера закатилась после финала франшиз
Пустые траты
17.11
Пустые траты
10 самых нелепых примеров использования компьютерных эффектов в кино
Этому комиксу нужен другой герой!
16.11
Этому комиксу нужен другой герой!
13 актеров кинокомиксов, против которых были настроены фанаты
Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году!
13.11
Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году!
10 фильмов, вдохновленных конспирологией
Зеркало для героя
12.11
Зеркало для героя
10 самых смешных ролей, в которых голливудские звезды сыграли сами себя
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

13 знаменитых актеров, которые снимались под кайфом 13 знаменитых актеров, которые снимались под кайфом
12 фильмов о манипуляции снами 12 фильмов о манипуляции снами
15 выдающихся фильмов, которые плохо приняли в Каннах 15 выдающихся фильмов, которые плохо приняли в Каннах
10 несостоявшихся неожиданных финалов 10 несостоявшихся неожиданных финалов
13 голливудских звезд, попавших в кино случайно 13 голливудских звезд, попавших в кино случайно
9 секс-скандалов с утекшими фото и видео 9 секс-скандалов с утекшими фото и видео

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть