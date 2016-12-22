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Молчание актрисы

22.12.2016 13:07
Молчание актрисы

Сыгравшая в новом «Человеке-пауке»  Зендая Коулман в этом году столкнулась с волной ненависти после появления слухов о её назначении на роль Мэри Джейн. Как следствие, актриса была вынуждена опровергнуть эти домыслы, раскрыв свою настоящую роль в фильме Марвел. Однако такого больше не повторится, обещает Зендая, потому что отныне она отказывается обсуждать что-либо связанное с блокбастером о Паучке.

«Я очень рада своему участию в проекте. Но теперь я не могу ничего рассказать о нем, потому что мне не нужны проблемы. В целом же лента получилась невероятно веселой», ‒ сообщила Коулман на шоу Good Morning America. На дальнейшие вопросы о «Человеке-пауке» актриса также отказалось давать комментарии: «Вы ставите меня в неловкую ситуацию. Они не хотят допустить никакой утечки информации, это же Человек-паук, сами понимаете, поэтому и я не хочу создавать себе лишние проблемы».

Поработав с Мстителями в фильме «Первый мститель: Противостояние», Питер Паркер (Том Холлэнд) возвращается к обычной жизни в Квинсе с любимой тетушкой Мэй (Мариса Томей), при этом оставаясь под присмотром своего нового наставника – Тони Старка (Роберт Дауни мл.). Питер пытается привыкнуть к обыденной рутине, но ему мешает желание стать кем-то большим, чем просто дружелюбным соседом Человеком-Пауком, а также внезапно возникнувший злодей Стервятник (Майкл Китон), угрожающий уничтожить все самое ценное в жизни Паркера.

В актерский состав также входят Майкл ЧернасДжон ФавроКеннет ЧойЛора ХаррьерАнгур РайсДжейкоб БаталонЛоган Маршалл-ГринБоким ВудбайнДональд ГловерМартин Старр и другие.

Режиссерское кресло досталось Джону Уоттсу («Полицейская машина»), сценарий же написали Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн, работавшие над комедией «Каникулы».

Мировая премьера «Человека-паука: Возвращение домой» намечена на 6 июля 2017 года.

 

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