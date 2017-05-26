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Молчание Лектера

26.05.2017 13:40
Молчание Лектера

Хотя с момента закрытия сериала «Ганнибал» прошло уже почти 2 года, создатель проекта Брайан Фуллер по-прежнему надеется выпустить продолжение. В интервью подкасту Post Mortem Фуллер рассказал о перспективах возрождения шоу и поделился своими идеями для сюжета 4 сезона.

«У меня был разговор с Мартой Де Лаурентис [исполнительный продюсер сериала –Film.ru], а также с Мадсом и Хью. Мы все очень взволнованы из-за перспективы возвращения к этой истории. Но есть некоторые препятствия, через которые нам предстоит пойти. Я надеюсь, что в сентябре права вернутся назад к Марте, а дальше всё уже зависит от Gaumont. Это единственный способ, с помощью которого мы снова сможем задействовать данных персонажей», – говорит Брайан.

«У меня есть замечательная идея для 4 сезона… Будет очень интересно раскрыть следующую главу в отношениях Уилла Грэма и Ганнибала Лектера. Я поделился с актерами своими мыслями, и они им безусловно понравились. Кроме того, есть целая сюжетная линия, которую я собираюсь посвятить героине Кэтрин Изабель, Марго Вергер, управляющей промышленность Вергеров. Я бы хотел увидеть аналог истории с Джоан Кроуфорд и Pepsi, то есть чтобы Марго внесла изменения в мясокомбинаты Вергеров, сделала всё более человечным и в соответствии со стандартами PETA… Иными словами, в новом сезоне мы наверняка увидим, как горячая и властная лесбиянка Марго Вергер расправляется с мясной индустрией», – добавил Фуллер.

В данный момент продюсер также активно работает над вторым сезоном «Американских Богов», релиз которого ожидается во второй половине 2018 года.

 

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