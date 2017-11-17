Молодой Брюс

Пока будущее Бена Аффлека во вселенной DC остается туманным, режиссер нового «Бэтмена» Мэтт Ривз уже ищет замену актеру и ведет переговоры с разными исполнителями, сообщают Collider. На данный момент главным фаворитом постановщика называется Джейк Джилленхол.

Ранее на этой неделе сам Аффлек заявил, что «нельзя играть эту роль вечно», поэтому он хочет «найти изящный и очень крутой способ проститься с персонажем». Вполне вероятно, что он появится в образе Тёмного Рыцаря ещё как минимум в одном фильме, и только затем на смену Аффлеку придет другой актер. Но как именно Ривз и WB планируют ввести нового исполнителя пока что сказать трудно.