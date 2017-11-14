Уйти красиво

До выхода «Лиги справедливости» остаются считаные дни, и Бен Аффлек стал более откровенен касательно своего будущего в киновселенной DC. В новом интервью с USA Today актер признался, что рассматривает вариант отказа от роли Бэтмена.

«Я подумываю об участии в “Бэтмене” [режиссера Мэтта Ривза]. Но нельзя играть эту роль вечно, поэтому я хочу найти изящный и очень крутой способ проститься с персонажем», ‒ рассказал Аффлек. На прошлой неделе Бен также заявил, что не уверен в своем возвращении к образу готэмского супергероя.

Ещё в июле THR сообщали, что Warner Bros. ведут поиск другого актера на роль Брюса Уэйна, который сможет заменить Аффлека в грядущей трилогии о Бэтмене от Мэтта Ривза. Сценарий блокбастера был переписан самим Ривзом и его коллегой Марком Бомбэком с нуля, однако никаких иных деталей о новом фильме про Тёмного Рыцаря до сих пор нет.