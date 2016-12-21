Молодые гангстеры

Следующим проектом Мартина Скорсезе после «Молчания» станет гангстерская драма «Ирландец» с участием Роберта Де Ниро, Джо Пеши и Аль Пачино. Продюсер Гастон Павлович рассказал, что в фильме будет использована та же технология «омоложения» актеров, что и в спин-оффе «Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории».

«Технология, которой мы собираемся воспользоваться, довольно необычна. Она не нуждается ни в гриме, ни в протезировании, просто снимается игра актера, а затем технология меняет его возраст. Мы уже провели несколько тестов, например, засняли сцену с Бобом [Де Ниро], после чего сделали так, чтобы он выглядел на 20 лет, потом на 40 и на 60. В общем, в “Ирландце” мы собираемся активно применять её. Представьте себе Де Ниро времен “Крестного Отца 2”, вот примерно так он и будет выглядеть в нашем фильме», – говорит Павлович.

Сценарий фильма, автором которого выступил Стивен Зэйллиан, основан на романе Чарльза Брандта «Я слышал, вы красите дома», посвященном гангстеру Фрэнки Ширану, известному по кличке Ирландец, рассказывающему на смертном одре об исчезновении и смерти Джимми Хоффа.



Летом режиссер смог заполучить приличный для гангстерской драмы бюджет размером в 100 миллионов долларов, необходимый по большей части для применения компьютерной графики. К актерскому составу также может присоединиться Харви Кейтель, однако его участие (как и Джо Пеши) еще не подтверждено официально.

Выйти в прокат «Ирландец» должен в конце 2018 года.