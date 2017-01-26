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Мрачные миры

26.01.2017 11:30
Мрачные миры

Этим летом на экраны выйдет фантастическая лента «Темная Башня» ‒ долгожданная экранизация цикла романов Стивена Кинга. Исполнитель роли Рэндалла Флэгга / Человека в Чёрном Мэттью МакКонахи дал новое интервью, в котором рассказал о сюжете картины и её религиозных параллелях.

«Это мрачная христианская история. Мифическая и эпическая битва добра со злом. Там существует несколько миров, которые можно посещать одновременно, и вы увидите, как мой персонаж и Стрелок столкнутся лицом к лицу», ‒ говорит актер.

Сюжет посвящен стрелку Роланду Дискейну (Идрис Эльба) — последнему члену древнего рыцарского ордена стрелков. Как и в литературном первоисточнике, речь пойдет о поисках легендарной Тёмной башни, способной удержать этот мрачный мир от полного погружения в хаос и тьму. Основная сюжетная линия лежит вокруг длительного похода по постапокалиптическому миру, напоминающему Америку старого Запада, в котором присутствует магия. Приключения Роланда и его спутников включают в себя посещение и других миров, и временных эпох, например, Нью-Йорк XX века и опустошенный пандемией гриппа мир «Противостояния». Роланд уверен, что если он дойдёт до центра всех миров, до Тёмной Башни, он сможет подняться на её верхний уровень, чтобы увидеть, кто управляет всем Мирозданием и, возможно, восстановить порядок мира.

В режиссерском кресле находится Николай Арсель («Королевский роман»), он же приложил руку к сценарию вместе с Акивой ГолдсманомАндерсом Томасом Йенсеном и Джеффом Пинкером. Каст составляют Джеки Эрл Хейли (играет бесстрашного лидера вампиров – Сайра), Том Тэйлор (Джейк Чеймберз), Кэтрин Уинник и Эбби Ли.

На широких экранах «Тёмная Башня» окажется 27 июля.

 

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