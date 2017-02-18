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Муфаса и Симба

18.02.2017 11:00
Муфаса и Симба

Джон Фавро объявил имена первых участников актерского состава игрового ремейка «Короля Льва» – роль Симбы получил Дональд Гловер, а к образу Муфасы вернется Джеймс Эрл Джонс, озвучивавший персонажа в оригинальном мультфильме.

Сюжет рассказывает о необыкновенных приключениях львенка Симбы, наследника повелителя саванны Муфасы. Коварно лишенный трона вероломным дядей Шрамом, принц Симба бежал в изгнание. Но затем Симба вернулся, чтобы свергнуть самозванца и стать тем, кем ему предназначено судьбой – могучим, мудрым и бесстрашным Королем Львом.

Фильм будет сделан по той же технологии, что и хитовая «Книга джунглей», продолжив линейку диснеевских игровых картин-переосмыслений классики, куда входят «Золушка», «Малефисента», а также грядущие «Красавица и чудовище», «Книга джунглей 2» и «Малефисента 2».

Над сценарием нового «Короля Льва» работает Джефф НэтансонИндиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»), дата выхода ленты в прокат еще не назначена.

 

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